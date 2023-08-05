Sultangazi'de iş merkezindeki yangın söndürüldü

Sultangazi'de 5 katlı iş merkezinin ikinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KAYNAK: DHA
Sultangazi'de iş merkezindeki yangın söndürüldü



Yangın, Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında çıktı. İddiaya göre, tekstil atölyesi olarak kullanılan katta elektrik kontağında yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmasından sonra söndürüldü. Binada hasar oluşurken, can kaybı ve yaralının olmadığı bildirildi.

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“ELEKTRİK KONTAĞINDAN YANGIN ÇIKTI"

Tekstil atölyesinin sahibi Kemal Erdem, “Bugün dükkanımız kapalıydı. Ama bir elektrik işi olduğu için elektrikçi çağırdık. Oradan elektrik kontağından yangın çıkmış. Yoksa dükkan kapalıydı. Can kaybı yok, mal kaybı var gördüğünüz gibi. Tabii ki hasar tespiti daha sonra yapılacak. Yangın tam olarak sönsün ondan sonra bakarız nelerimizin yandığına" dedi.

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