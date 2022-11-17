Su borusu patladı fışkıran su binayı aştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekibinin çalışması sırasında patlayan su borusundan fışkıran su 4 katlı binanın boyunu aştı.

İSKİ ekibinin dün saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2460 Sokak'ta bir binanın önündeki onarım çalışması sırasında su borusu patladı.

Oluşan tazyikli suyun yüksekliği dört katlı binanın boyunu aştı. Sokak sakinleri, meraklı gözlerle o anları izledi. Yaşanan olay nedeniyle bölgede bir süre su kesintisi yaşanırken, bina sakinleri arasında tartışma yaşandı. Bir bina sakini evinin kirlendiğini belirterek, komşusu ile tartıştı. Bina sakini kadın çatıdaki paspasları sokakta bulunan komşusuna fırlattı. Paspas, yola düşerken, bina sakini komşusuna, patlamanın İSKİ'nin çalışmasından kaynaklandığını söyledi.





Bir mahalle sakini İSKİ'nin çalışması sırasında su borusunun patladığını belirterek, "Mahalle sular altında kaldı. Patlamadan dolayı su 13 metre yüksekliğe ulaştı" dedi.