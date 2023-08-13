Sultangazi'de kadın cinayeti. Genç kadın 15 yerinden bıçaklanarak canice katledildi

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi’ndeki 6 katlı bir iş merkezinin 4. katında yer alan güzellik merkezinde gerçekleşti. Güzellik merkezinde müdürlük yapan Gamze Akar ile bir süredir birlikte yaşadığı Halil A. ofiste bir araya geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Bunun üzerine Halil A., Gamze Akar’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Daha sonra Halil A., aynı bıçakla kendisini yaralayarak intihar etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olan Gamze Akar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Gamze Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, talihsiz kadını katleden Halil A.'nın da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Halil A.'nın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Güzellik merkezinde müdür olarak çalışan Gamze Akar’ın Halil A. ile ilgili polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Gamze Akar ile Halil A., bir süredir birlikte yaşıyor ve son zamanlarda sık sık tartışıyorlardı.

15 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeye göre cani adam Gamze Akar'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Erzurum’a gönderildi.