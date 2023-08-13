Sultangazi'de kadın cinayeti. Genç kadın 15 yerinden bıçaklanarak canice katledildi

İstanbul Sultangazi'de bir adam, birlikte yaşadığı kadını çalıştığı işyerine gelerek öldürdü. Talihsiz kadını 15 yerinden bıçaklayarak katleden cani adam, daha sonra kendini yaralayarak intihar etmeye çalıştı.

KAYNAK: İHA
Sultangazi'de kadın cinayeti. Genç kadın 15 yerinden bıçaklanarak canice katledildi

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi’ndeki 6 katlı bir iş merkezinin 4. katında yer alan güzellik merkezinde gerçekleşti. Güzellik merkezinde müdürlük yapan Gamze Akar ile bir süredir birlikte yaşadığı Halil A. ofiste bir araya geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Bunun üzerine Halil A., Gamze Akar’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Daha sonra Halil A., aynı bıçakla kendisini yaralayarak intihar etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olan Gamze Akar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Gamze Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, talihsiz kadını katleden Halil A.'nın da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Halil A.'nın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Güzellik merkezinde müdür olarak çalışan Gamze Akar’ın Halil A. ile ilgili polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Gamze Akar ile Halil A., bir süredir birlikte yaşıyor ve son zamanlarda sık sık tartışıyorlardı.

15 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeye göre cani adam Gamze Akar'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Erzurum’a gönderildi.

İlgili Haberler
Malatya'daki kadın cinayetinde 2 tutuklama
Malatya'daki kadın cinayetinde 2 tutuklama
Çorum'da kadın cinayeti
Bir kadın cinayeti daha. Tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü
Bir kadın cinayeti daha. Tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy stres yüklü fayların nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy stres yüklü fayların nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Son Haberler
Ukraynalı ve Ruslar kaçak emlakçılığın ardından korsan taksiciliğe de başladı Güncel
Ukraynalı ve Ruslar kaçak emlakçılığın ardından korsan taksiciliğe de başladı
Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları azaldı Ekonomi
Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları azaldı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Hadise'nin 5 ay süren evlilik itirafı olay oldu. Seyircisine içini döktü Magazin
Hadise'nin 5 ay süren evlilik itirafı olay oldu. Seyircisine içini döktü
Mancini de Arabistan'a gidiyor Spor
Mancini de Arabistan'a gidiyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den ilk açıklama Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den ilk açıklama