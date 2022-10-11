11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine düştü

Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine düştü

İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 metre yükseklikten bir binanın bahçesine düştü...

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 16:52
Takip Et

Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine düştü

Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine düştü
+
Aa
-

Sultangazi'de Eski Habibler Mahallesi Fidan Sokak'ta Emine G, hamile kızı Hatice B'yi hastaneye götürmek için evlerinin önündeki 34 GG 7892 plakalı otomobiline bindi.

Emine G, aracı hareket ettireceği sırada iddiaya göre aşırı gaza yüklenince otomobil bir anda hızlandı. Kontrolden çıkan araç, kaldırıma çıkarak 2 metre yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

Kazada, hamile Hatice B. otomobilin camından fırlayarak yere düşerken, annesi araçta sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan anne ile kızı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarıcı araç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan otomobilde, kaza nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu.

Mahalle sakini Ramazan Sasa, sürücünün gaz ile freni karıştırdığını belirterek, aşırı hızlanan aracın duvardan aşağıya düştüğünü söyledi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine bir zam daha geldi
1
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
4
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
5
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
6
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
7
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿ Rusya Zuckerberg'in şirketini 'terörist' listesine aldı
﻿ Rusya Zuckerberg'in şirketini 'terörist' listesine aldı
﻿ Rusya Zuckerberg'in şirketini 'terörist' listesine aldı
﻿Uzmanından Romatizma hastalarına müjde
﻿Uzmanından Romatizma hastalarına müjde
﻿Uzmanından Romatizma hastalarına müjde
﻿Samsun’daki Ukraynalılar füze saldırısını protesto etti
﻿Samsun’daki Ukraynalılar füze saldırısını protesto etti
﻿Samsun’daki Ukraynalılar füze saldırısını protesto etti
﻿Iğdır’da yıldırım düşmesi nedeniyle 56 koyun telef oldu
﻿Iğdır’da yıldırım düşmesi nedeniyle 56 koyun telef oldu
﻿Iğdır’da yıldırım düşmesi nedeniyle 56 koyun telef oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.