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Sultangazi'de lokantada çıkan silahlı kavgada garson ağır yaralandı

Sultangazi'de bir lokantada çıkan kavgada silahla boynundan vurulan 16 yaşındaki garson ağır yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 19:35
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Sultangazi'de lokantada çıkan silahlı kavgada garson ağır yaralandı

Sultangazi'de lokantada çıkan silahlı kavgada garson ağır yaralandı
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lınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir lokantada aralarında husumet bulunan kişiler arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında kullanılan tabancadan çıkan mermi, restoranda garsonluk yapan 16 yaşındaki Nihat D'ye isabet etti.

Kavga eden şüpheliler lokantadan kaçarken, boynundan ağır yaralanan Nihat D. sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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