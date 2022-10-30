Sultangazi'de lokantada çıkan silahlı kavgada garson ağır yaralandı

lınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir lokantada aralarında husumet bulunan kişiler arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında kullanılan tabancadan çıkan mermi, restoranda garsonluk yapan 16 yaşındaki Nihat D'ye isabet etti.
Kavga eden şüpheliler lokantadan kaçarken, boynundan ağır yaralanan Nihat D. sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.