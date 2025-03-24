Sultangazi'de meydanda sopalı yumruklu kavga

Kaynak: DHA
Sultangazi'de meydanda sopalı yumruklu kavga

Sultangazi'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga iddiaya göre birbirleriyle hesaplaşmaları sonucu oluştu. Kavgada yaralananlar oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Sultangazi ilçesi Eski Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, yakın iki mahalledeki iki grup meydanda buluştu.

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

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Kavgada yaralananlar olurken, kavga sırasında 1 kişi bayılarak yere düştü. Bayılan kişi yoldan geçen bir araca alınarak olay yerinden götürüldü.

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Kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de meydanda sopalı yumruklu kavga

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