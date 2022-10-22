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Sultangazi’de öğrenciler sokakları muhabere alanına çevirdi

Sultangazi'de öğrenciler sokak aralarında karşı karşıya geldi. Meydan muharebesine girişen öğrenciler birbirlerine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 10:57
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Sultangazi’de öğrenciler sokakları muhabere alanına çevirdi. Kavgalar böyle görüntülendi

Sultangazi’de öğrenciler sokakları muhabere alanına çevirdi
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Sultangazi’de 2 farklı mahallede yaşanan öğrenci kavgaları, amatör kameralara yansıdı.



Sultangazi 50. Yıl Mahallesi ve Gazi Mahallesi'nde bulunan iki farklı lisede okul çıkışı, öğrenciler arasında yaşanan tartışmalar kavgaya dönüştü.

50. Yıl Mahallesi'nde kalabalık öğrenci grubu arasında yaşanan yumruklu kavga sonrası bir öğrenciyi, arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Gazi Mahallesi'nde yine kalabalık öğrenci grubu arasında yaşanan yumruklu kavgaya kız öğrencilerin de karıştığı görüldü.

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