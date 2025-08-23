Sultangazi’de otobüs yangını: Yol trafiğe kapandı, tramvaylar durdu

İstanbul/Tayfun Güler

34 LEL 534 plakalı otobüsün motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladığında, sürücü hızla otobüsü kenara çekti ve yolcuları güvenli bir şekilde dışarı tahliye etti.

YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE EDİLDİ ANCAK ALEVLER BÜYÜDÜ

Alevlerin büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmaya çalışsa da, yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları yaptıktan sonra yangını tamamen söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor