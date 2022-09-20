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Sultangazi'de park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Sultangazi'de park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi tartıştığı kişiyi tabancayla ateş ederek ayağından yaraladı. 

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 20:10
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Sultangazi'de park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Sultangazi'de park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü
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Olay, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında bulunan tabancayla tartıştığı Ahmet Kırabağ'a ateş etti. Kırabağ ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

"ARABAYI BURAYA NİYE ÇEKMİŞİM, BAŞKA NEDEN YOK"

Yaralı Ahmet Kırabağ" Arabayı buraya niye çekmişim, başka hiç bir neden yok. Tanımıyorum." dedi. Olayı gören Yadigar Güngör ise " Tartışma yok, gelir gelmez silahla ateş etti." dedi. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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