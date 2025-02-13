Sultangazi’de seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sultangazi’de seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Sultangazi'de seyir halindeki kamyonetin motor kısmında yangın çıktı.

Sürücüsünün emniyet şeridinde durdurarak indiği kamyonetteki yangın, çevredekilerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay saat 15.00 sıralarında Habipler-Arnavutköy Yolu'nun Malkoçoğlu Mahallesi'nden geçen kısmında meydana geldi. Esenler istikametine giden bir kamyonetin motor kısmından duman çıktığını gören ismi öğrenilemeyen sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu. Yangın kısa sürede büyüyerek kamyonetin tamamını sardı. Alevler, çevredekilerin yangın tüpleri ile müdahalesi sonrasında söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, araçta ve çevresinde gerekli kontrollerde bulundu. Tamamen yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Sultangazi’de seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Sultangazi’de seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Sultangazi’de seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Sultangazi’de seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Sultangazi’de seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

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