Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: DHA
Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Sultangazi'de cadde üzerinde bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi I Caddesi'nde bir kişi, yolda karşılaştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan saldırıya uğrayan kişinin ailesine ait otomobilin geçtiğimiz ay kundaklandığı ortaya çıktı.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi her iki yönden de araç ve yaya geçişine kapadı.

Mahalle sakinlerinden olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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