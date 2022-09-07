Sultangazi'de DHKP/C operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenledi. Örgütün ideolojisi doğrultusunda yayın yaptığı belirtilen 'Halk Okulu' adlı derginin bürosuna, helikopter destekli yapılan operasyonda F.B.(44), O.K.(41) ve Y.V.(43) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.V. hakkında, 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından arama kararı olduğu öğrenildi.