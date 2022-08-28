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Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Sultangazi’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ve tüfek ele geçirilirken 18 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 14:18
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Sultangazi’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon

Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
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İstanbul Sultangazi’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ve tüfek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan şahıslara yönelik Sultangazi'de çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 110.11 gram skunk, 63.9 gram kokain, 64.15 gram eroin, 13.6 gram metamfetamin, 854 adet uyuşturucu hap, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 55 bin 230 TL, bin 770 euro ve bin 601 dolar nakit para ele geçirildi. 

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem uygulandı. Şüphelilerden 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilirken, 7’si hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. 6 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak: İHA)

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