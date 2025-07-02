Sultangazi’de yangın paniği

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sultangazi’de yangın paniği

İstanbul Sultangazi’de kırtasiyede başlayan yangın 4 katlı binanın üst katlarına sıçradı. Yangın, kırtasiye malzemelerinin yanması ile kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı.

Yangın saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2424. Sokak'taki bir binanın giriş katında faaliyet gösteren kırtasiyede başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kırtasiye malzemelerinin yanması ile kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle binadaki 3 dairenin zarar gördüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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