Sultangazi’deki kayıp İsmail’den acı haber: Cansız bedeni uçurum altında bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sultangazi’de 20 gündür kayıp olarak aranan İsmail Irmak’tan acı haber geldi. Ekipler, drone kamerası ile yapmış oldukları çalışmada uçurumun altında bir kişinin yattığını gördü.

Sultangazi'de, 10 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınmayan İsmail Irmak (20) için ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler 20 gündür Irmak'ı her yerde aradı. Sultangazi Taş Ocakları mevkiinde dronela arama çalışması başlatıldı. AFAD ekiplerinin arama yaptığı uçurumun altında drone kamerası kullanılarak 1 kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi.

Yaklaşık 120 metre aşağı inen kurtarma ekibi uçurumda bulunan cesedin İsmail Irmak'a ait olduğunu tespit etti. Irmak'ın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sultangazi’den İsmail’den acı haber: Cansız bedeni uçurum altında bulundu

Sultangazi’den İsmail’den acı haber: Cansız bedeni uçurum altında bulundu

Sultangazi’den İsmail’den acı haber: Cansız bedeni uçurum altında bulundu

Sultangazi’den İsmail’den acı haber: Cansız bedeni uçurum altında bulundu

Sultangazi’den İsmail’den acı haber: Cansız bedeni uçurum altında bulundu

Sultangazi’den İsmail’den acı haber: Cansız bedeni uçurum altında bulundu

Sultangazi’den İsmail’den acı haber: Cansız bedeni uçurum altında bulundu

Sultangazi’den İsmail’den acı haber: Cansız bedeni uçurum altında bulundu

Sultangazi’den İsmail’den acı haber: Cansız bedeni uçurum altında bulundu

Sultangazi’den İsmail’den acı haber: Cansız bedeni uçurum altında bulundu

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