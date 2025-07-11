Sultanhanı’nda kadınlara KADES eğitimi!

AKSARAY / METİN KURT

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kararlı çalışmalar yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, bu kez Sultanhanı ilçesinde örnek bir eğitime imza attı. İlçede faaliyet gösteren İÇTAŞ ve BOTAŞ firmalarında görev yapan kadın personele yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kapsamlı bir bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde; KADES uygulamasının ne olduğu, hangi amaçla geliştirildiği, akıllı telefonlara nasıl indirileceği ve acil bir durumda nasıl kullanılacağı gibi hayati öneme sahip konular detaylı şekilde anlatıldı. Şiddet anında izlenmesi gereken yollar, kadınların hukuki ve güvenlik açısından hakları ile birlikte örnek senaryolar üzerinden pratik uygulamalar paylaşıldı.

Eğitim sırasında katılımcılara KADES uygulamasını tanıtan broşürler dağıtılarak, uygulamayı telefonlarına indirmeleri sağlandı. Eğitimi gerçekleştiren jandarma personelleri ayrıca 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kadınların sahip olduğu yasal hakları da ayrıntılı biçimde açıkladı.

Toplumun her kesiminde kadına yönelik şiddetle mücadele bilincini artırmayı hedefleyen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin artarak süreceğini vurguladı. Özellikle kadın çalışanların yoğun olduğu sektörlerde bu tür çalışmaların önemine dikkat çeken yetkililer, vatandaşlara KADES’i aktif kullanmaları ve çevrelerindeki kadınları da bilgilendirmeleri çağrısında bulundu.

KADES NEDİR?

Kadınların şiddete maruz kalmaları veya risk altında oldukları durumlarda acil yardım çağrısı yapabilmeleri amacıyla geliştirilen mobil uygulama KADES, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesini sağlayarak kadınların güvenliğini koruma altına almayı hedefliyor.

AKSARAY JANDARMASI NE DİYOR?

"Kadına şiddetin hiçbir bahanesi olamaz. Eğitim, bilinçlendirme ve önleyici tedbirlerle bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız."

Toplumsal farkındalığın artması ve kadınların kendilerini daha güvende hissetmeleri adına bu tür çalışmaların sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Aksaray Jandarması’nın bu yöndeki çabaları ise takdirle karşılanıyor.