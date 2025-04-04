Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında bozulan yollarda belediye ekipleri mıcırlama çalışması gerçekleştiriyor.

Son günlerde Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle birçok noktada ağaçlar devrildi, su ile dolan yollar bozuldu.

Bu kapsamda Sultanhisar ilçesinde de sağanak yağışlar sebebiyle özellikle arazi yollarında bozulmalar meydana geldi. Yaşananların ardından harekete geçen Sultanhisar Belediyesi ekipleri, bozulan yollarda çalışma başlattı. İlçe genelinde bozulduğu ve zarar gördüğü tespit edilen yollara giden ekipler, mıcırlama çalışması ile yolları rehabilite etti.

Konu ile ilgili Sultanhisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İlçemiz genelinde yağmur nedeniyle bozulan yolları mıcırlama çalışması ile rehabilite ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor

Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor

Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor

Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor

Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor

Son Haberler
Yapay zeka ve yalnızlık
Yapay zeka ve yalnızlık
Define avcıları Tiktok’tan yakayı ele verdi
Define avcıları Tiktok’tan yakayı ele verdi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurları! (04.04.2025)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurları! (04.04.2025)
Beşiktaş'ın Kasımpaşa mesaisi başladı
Beşiktaş'ın Kasımpaşa mesaisi başladı
Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor
Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor