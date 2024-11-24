Sultanhisar’da öğrencilere su verimliliği hakkında bilgilendirildi

Kaynak: İHA
Sultanhisar’da öğrencilere su verimliliği hakkında bilgilendirildi

Aydın Sultanhisar'da öğrencilere su verimliliği hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde öğrencilere su verimliliği hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri son yıllarda önemi daha da anlaşılan suyun verimli kullanımı ile ilgili olarak bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Eskihisar İlkokulunda 3. ve 4. sınıflara yönelik öğrencilere su verimliliği konusunda bilgilendirmede bulundu. Suyun canlı yaşamı üzerindeki öneminden bahsedilerek, öğrencilere broşür dağıtıldı.

İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü (Su Verimliliği Birimi) tarafından Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Sultanhisar İlçesi Eskihisar İlkokulunda 3. ve 4. sınıflara yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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