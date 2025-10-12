Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümü örtü altında hasat edilmeyi bekliyor. 113 bin dekarlık alanda üretimi yapılan üzümün örtü altında bekletilmemesini isteyen üreticiler, ihracat ürünü üzümlerin bir an önce hasat edilmesini istiyor. İhracatçılara hasat için çağrıda bulunan üreticiler tüccarların ellerini çabuk tutması ve işleri hızlandırmasını istedi.

Üzüm bağlarına gözü gibi baktığını ifade eden üzüm üreticisi İlyas Tosun, "Üzüm bağlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Yıllardır ziraat mühendisleri ile çalışarak son sistem uygulamaları yapıyor kaliteli üzüm alabilmek için adeta bağın içerisinden çıkmıyoruz. Kısaca salkım, salkım mücadele ediyoruz" dedi.

İhracatçılardan hasat için işlemleri hızlandırmasını isteyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovasında 113 bin dekarlık alanda dokuz çeşit üzüm yetiştirilmektedir. Kaliteli üzümlerimiz örtü altına alınarak ocak ayına kadar hasat edilmektedir. Bağlarda binlerce ton üzümümüz bekliyor kesimlerde devam etmektedir. Yaş üzümlerimizin iç ve dış piyasada değerlenirken bir kısmı da kurutuluyor. Ancak üzümde ihracatçım kesimlerin hız kazanmasını istiyoruz" diye konuştu.

MANİSA SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜ

Sultani çekirdeksiz olarak da denilen Manisa Sultani Çekirdeksiz üzümümüz Dünyaca tanınan en önemli üzüm çeşididir.

Manisa'da üretilen Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm isminin kökeni, Osmanlı Devletinde Padişahlık yapmış Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi önemli İsimlerin de içinde yer aldığı Şehzadelerin yetiştiği Manisa'da, "Sultanların Üzümü - Sultanlara Layık" olarak Sultani ismini almış olmasıdır.