Sultanın yaptırdığı cami açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Binlerce binanın yıkıldığı kentte birçok ibadethanede yerle bir olmuştu.

Yaraların sarıldığı kentte 1895 yılında dönemin padişahı Sultan Abdülhamid Han tarafından Arsuz ilçesine yaptırılan Nardüzü Camii'nde asrın felaketinde hasar almıştı. Restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanan 130 yıllık tarihi Nardüzü Cami, ibadete açılarak teravih namazı kılındı.

Namaz öncesi gerçekleştirilen açılışta dualarla kurdele kesimi gerçekleştirdiler. Cami çıkışında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından cami cemaatine ve protokol üyelerine ikramda bulunuldu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirerek "Ramazan'ın başlangıcı olan ilk teravih namazımızı restorasyonunu yeni tamamladığımız Nardüzü Camii'nde eda ettik" dedi.

Restorasyonu tamamlanan Nardüzü Camii'nde vaizlik yapan Mustafa Dönmez, "Camimiz Sultan Abdülhamid Dönemi'nden kalma bir eser Sultan Abdülhamid'in emriyle yapılmış bir eserdir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon yapıldı ve depremde gördüğü hasarlardan dolayı tekrar gözden geçirildi kontrol edildi ve bugün cami olarak ibadet yeri olarak hizmete açıldı. Camimiz açıldığı için mutluyuz" şeklinde konuştu.