Sultanlar Ligi derbisinde Galatasaray kazandı

Kaynak: İHA
Sultanlar Ligi derbisinde Galatasaray kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Vodafone Sultanlar Ligi playoff 1-4 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

GALATASARAY 3 FENERBAHÇE 2

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Galatasaray: Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Fenerbahçe: Arina Fedorotseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Bojana Drca (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Hristina Vuchkova, Arelya Karasoy)

Setler: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 15-10

Süre: 121 dakika (25, 25, 28, 26, 17)

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