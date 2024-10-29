Sultanlar Ligi'nde derbide kazanan Fenerbahçe

Galatasaray'ı mağlup eden sarı-lacivertliler bu sezon 6. maçında da rakiplerine set vermeden kazandı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Fenerbahçe: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L), (Hristina Vuchkova, Arelya Karasoy, Elitsa Vasileva, Özlem Güven)

Başantrenör: Marco Fenoglio

Galatasaray: Katarina Lina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Loana Carutasu, Eylül Akarçeşme (L), (Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ann Kaladdadze)

Başantrenör: Guillermo Naranjo Hernandez

Setler: 25-21, 25-16, 25-18

Süre: 75 dakika (28, 23, 24)