Sultanlar Ligi'nde derbide kazanan Fenerbahçe

Galatasaray'ı mağlup eden sarı-lacivertliler bu sezon 6. maçında da rakiplerine set vermeden kazandı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Fenerbahçe: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L), (Hristina Vuchkova, Arelya Karasoy, Elitsa Vasileva, Özlem Güven)
Başantrenör: Marco Fenoglio
Galatasaray: Katarina Lina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Loana Carutasu, Eylül Akarçeşme (L), (Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ann Kaladdadze)
Başantrenör: Guillermo Naranjo Hernandez
Setler: 25-21, 25-16, 25-18
Süre: 75 dakika (28, 23, 24)