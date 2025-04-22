Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi deviren VakıfBank şampiyon oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi deviren VakıfBank şampiyon oldu

VakıfBank, Fenerbahçe karşısında seride durumu 3-0'a getirerek şampiyonluğa ulaştı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında konuk olduğu Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

FENERBAHÇE 1 VAKIFBANK 3

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem (Gizem Örge, Meliha Diken, Vuchkova, Stysiak, Özlem Güven, Arelya Karasoy)

VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti, Frantti, Bahar Akbay)

Setler: 16-25, 15-25, 25-19, 19-25

Süre: 103 dakika (24, 25, 28, 26)

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