Sultanlar Ligi’nde final serisi başlıyor

Kaynak: AA
Sultanlar Ligi’nde final serisi başlıyor

Kadın voleybolunun iki dev kulübü VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisinde karşılaşacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğu kazanacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

20 Nisan 2025 Pazar:

20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

22 Nisan 2025 Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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