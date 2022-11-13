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Filenin derbisinde kazanan Vakıfbank

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 21:33
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Sultanlar Ligi'nde haftanın derbisinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup etti

Filenin derbisinde kazanan Vakıfbank
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VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 1

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

Vakıfbank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Carutasu, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva (Gizem Örge, Meryem Boz, Cansu Çetin, Cristina, Ergül Avcı)

Setler: 25-21, 25-20, 23-25, 25-22

Süre: 103 dakika (25, 25, 26, 27)

 

 

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