Filenin derbisinde kazanan Vakıfbank

VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 1
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu
Vakıfbank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Carutasu, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva (Gizem Örge, Meryem Boz, Cansu Çetin, Cristina, Ergül Avcı)
Setler: 25-21, 25-20, 23-25, 25-22
Süre: 103 dakika (25, 25, 26, 27)
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