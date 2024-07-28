Sultanlar Ligi'ni sallayacak transfer. Brezilyalı yıldız imzayı attı

Sultanlar Ligi'ni sallayacak transfer

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları, Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız oyuncu Roberta Ratzke'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"HOŞ GELDİN ROBERTA RATZKE

Brezilyalı pasör Roberta Ratzke, 2024-25 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecektir.

Roberta Ratzke’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz."

28 Nisan 1990 doğumlu Ratzke 1.85 boyunda. Geçen sezonu Polonya’da LKS Commercecon Lodz takımında geçiren oyuncu 2015'ten beri Brezilya Milli Takımı'nda oynuyor.

Milli takım ile 2022 Dünya Şampiyonası’nda ikincilik ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında gümüş madalya kazandı. 2023 Güney Amerika Voleybol Şampiyonası’nın En İyi Pasörü seçildi.