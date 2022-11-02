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Voleybolda kadınlar derbisi günü. Fenerbahçe Eczacıbaşı maçı saat kaçta

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022 - 2023 sezonunun heyecanı başlıyor. İlk hafta, müthiş bir maçla start alıyor.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 11:53
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Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Opet, bugün Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlıyor. 17.30'da başlayacak dev derbi, TRT SPOR'da

Voleybolda kadınlar derbisi günü. Fenerbahçe Eczacıbaşı maçı saat kaçta
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Şampiyonluğun favorilerinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

Sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başlayan Fenerbahçe Opet, ligi de galibiyetle açmanın peşinde.

Başantrenör Zoran Terzic yönetiminde 5'inci sezonuna giren sarı lacivertliler, kadrosunu 4 isimle güçlendirdi. Fenerbahçe Opet; Meryem Boz, Ergül Avcı Eroğlu, Macris Carneiro ve Aslı Kalaç ile sözleşme imzaladı.

Sezona 4 kulvarda şampiyonluk parolasıyla giren Eczacıbaşı Dynavit'e de tek hedef galibiyet. Başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki turuncu beyazlılar da kadrosuna 4 isim kattı. Eczacıbaşı Dynavit; Sinead Jack Kısal, Irina Voronkova, Samanta Fabris ve Yaprak Erkek'i transfer etti.

İki takım son olarak geçen sezon ligdeki şampiyonluk etabında karşılaşmış ve Fenerbahçe Opet sahadan 3-1 galip ayrılarak finale çıkmıştı.

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki derbi, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Bugün saat 17.30'da başlayacak mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

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