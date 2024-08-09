Sülük varise iyi geliyor mu gelmiyor mu?

Düzenleme: Esma Karayel
Sülük varise iyi geliyor mu gelmiyor mu?

Sülüğün varise iyi gelip gelmediyle ilgili bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri ortaya çıktı.

Sülük tedavisi, sülüklerin deride yarattığı küçük kesiklerden kan emmesi ve bu sırada salgıladıkları hirudin adı verilen bir maddenin kanın pıhtılaşmasını engellemesi prensibine dayanır.

Hirudinin yanı sıra sülük tükürüğünde bulunan diğer maddelerin de iltihap giderici, ağrı kesici ve damar genişletici etkileri olduğu düşünülmekte. Bu sayede kan dolaşımı artırılarak varisli damarlardaki basınç azaltılmaya çalışılır.

Uzman Görüşleri:

Doç. Dr. Ali İhsan Tekin:

"Sülük tedavisi, varis hastalarında geçici bir rahatlama sağlasa da, kalıcı bir çözüm sunmadığı bildirildi. Varis hastalığının temel nedeni, toplardamarlardaki kapakçık yetmezliği. Sülükler, kan sulandırıcı ve ağrı kesici enzimler salgılayarak geçici bir rahatlama sağlar, ancak kapakçık yetmezliğini tedavi etmez"

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz:

"Sülük tedavisi, kan dolaşımını artırarak ve kan pıhtılaşmasını önleyerek bazı dolaşım sorunlarına yardımcı olabilir. Ancak, varis tedavisinde tek başına yeterli değildir. Varis hastalarının, sülük tedavisini destekleyici bir yöntem olarak kullanmaları daha uygun olabilir"

Dr. Ayşe Demir:

"Sülük tedavisi, varisli damarların üzerindeki baskıyı azaltarak geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak, bu tedavi yöntemi mutlaka steril koşullarda ve uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır. Aksi takdirde, enfeksiyon riski ve kan yoluyla bulaşan hastalıklar gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir"

Bilimsel Araştırmalar:

2022 Yılında Yapılan Bir Çalışma: Tıbbi sülük tedavisinin, kan dolaşımını artırarak ve anti-enflamatuvar etkiler sağlayarak varisli damarların üzerindeki baskıyı azalttığını gösterdi.

Ancak, bu etkilerin geçici olduğu ve varis hastalığının temel nedenini ortadan kaldırmadığı belirtildi.

2023 Yılında Yayınlanan Bir Araştırma: Sülüklerin salgıladığı hirudin enziminin, kanın pıhtılaşmasını önleyerek ve kan akışını hızlandırarak dolaşım sistemini olumlu yönde etkilediği ortaya kondu. Ancak, bu etkinin varis tedavisinde kalıcı bir çözüm sunmadığı vurgulandı.

Sülük tedavisi, varis hastalarında geçici bir rahatlama sağlayabilir ve dolaşım sistemini olumlu yönde etkileyebilir. Ancak, varis hastalığının temel nedeni olan kapakçık yetmezliğini tedavi etmez. Bu nedenle, sülük tedavisi, varis tedavisinde destekleyici bir yöntem olarak kullanılabilir, ancak mutlaka uzman hekimler tarafından ve steril koşullarda uygulanmalı.

İlgili Haberler
Hipertansiyon hastalarına tuz müjdesi
Hipertansiyon hastalarına tuz müjdesi
Göğüs ağrısını dindirme yolları
Göğüs ağrısını dindirme yolları
Son Haberler
İşçiye yeni haklar yolda. İstifa eden 35 bin lira alacak Ekonomi
İşçiye yeni haklar yolda. İstifa eden 35 bin lira alacak
Taksi şoförü arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Gündem
Taksi şoförü arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Beşiktaş ve Çaykur Rizespor anlaştı. Yıldız futbolcu gidiyor Spor
Beşiktaş ve Çaykur Rizespor anlaştı. Yıldız futbolcu gidiyor
Turist bıraktığı hasar kadar vergi ödeyecek. Çalışma başlatıldı Gündem
Turist bıraktığı hasar kadar vergi ödeyecek. Çalışma başlatıldı
Orman yangını büyümeden söndürüldü Gündem
Orman yangını büyümeden söndürüldü
Güney Afrika'da 20 vekil partisinden ihraç edildi Dünya
Güney Afrika'da 20 vekil partisinden ihraç edildi
Tesla, Litvanya'da şirket kurdu Ekonomi
Tesla, Litvanya'da şirket kurdu