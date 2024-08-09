Sülük varise iyi geliyor mu gelmiyor mu?

Sülük tedavisi, sülüklerin deride yarattığı küçük kesiklerden kan emmesi ve bu sırada salgıladıkları hirudin adı verilen bir maddenin kanın pıhtılaşmasını engellemesi prensibine dayanır.

Hirudinin yanı sıra sülük tükürüğünde bulunan diğer maddelerin de iltihap giderici, ağrı kesici ve damar genişletici etkileri olduğu düşünülmekte. Bu sayede kan dolaşımı artırılarak varisli damarlardaki basınç azaltılmaya çalışılır.

Uzman Görüşleri:

Doç. Dr. Ali İhsan Tekin:

"Sülük tedavisi, varis hastalarında geçici bir rahatlama sağlasa da, kalıcı bir çözüm sunmadığı bildirildi. Varis hastalığının temel nedeni, toplardamarlardaki kapakçık yetmezliği. Sülükler, kan sulandırıcı ve ağrı kesici enzimler salgılayarak geçici bir rahatlama sağlar, ancak kapakçık yetmezliğini tedavi etmez"

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz:

"Sülük tedavisi, kan dolaşımını artırarak ve kan pıhtılaşmasını önleyerek bazı dolaşım sorunlarına yardımcı olabilir. Ancak, varis tedavisinde tek başına yeterli değildir. Varis hastalarının, sülük tedavisini destekleyici bir yöntem olarak kullanmaları daha uygun olabilir"

Dr. Ayşe Demir:

"Sülük tedavisi, varisli damarların üzerindeki baskıyı azaltarak geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak, bu tedavi yöntemi mutlaka steril koşullarda ve uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır. Aksi takdirde, enfeksiyon riski ve kan yoluyla bulaşan hastalıklar gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir"

Bilimsel Araştırmalar:

2022 Yılında Yapılan Bir Çalışma: Tıbbi sülük tedavisinin, kan dolaşımını artırarak ve anti-enflamatuvar etkiler sağlayarak varisli damarların üzerindeki baskıyı azalttığını gösterdi.

Ancak, bu etkilerin geçici olduğu ve varis hastalığının temel nedenini ortadan kaldırmadığı belirtildi.

2023 Yılında Yayınlanan Bir Araştırma: Sülüklerin salgıladığı hirudin enziminin, kanın pıhtılaşmasını önleyerek ve kan akışını hızlandırarak dolaşım sistemini olumlu yönde etkilediği ortaya kondu. Ancak, bu etkinin varis tedavisinde kalıcı bir çözüm sunmadığı vurgulandı.

Sülük tedavisi, varis hastalarında geçici bir rahatlama sağlayabilir ve dolaşım sistemini olumlu yönde etkileyebilir. Ancak, varis hastalığının temel nedeni olan kapakçık yetmezliğini tedavi etmez. Bu nedenle, sülük tedavisi, varis tedavisinde destekleyici bir yöntem olarak kullanılabilir, ancak mutlaka uzman hekimler tarafından ve steril koşullarda uygulanmalı.