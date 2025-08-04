Sümer Ezgü Konyaaltı’nda: Sanat buluşması gündemde!

Başkan Kotan, sanatçı Sümer Ezgü’yü makamında ağırladı. Göreve geldikleri ilk günden bu yana sanata ve sanatçıya önem verdiklerini vurgulayan Kotan, Konyaaltı’nda gerçekleştirdikleri sanat çalışmalarını ve projeleri Ezgü’ye anlattı. Kotan, sanat kurslarının artmasıyla geçen yıllara göre iki kat fazla kursiyer sayısına ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

Kotan, “Atatürk’ün bize gösterdiği hedefler doğrultusunda, sanatı ve sanatçıyı daima destekleyen bir anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Sizin gibi kıymetli sanatçılar yetişmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Konyaaltı Belediyesi Müzik ve Sanat Akademi'mizde, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz. Amacımız, Atatürk’ün yolundan ilerleyen, pırıl pırıl sanatçıları ülkemize kazandırmak” diye konuştu.

Yaklaşık 45 yıllık bir sanat deneyimine sahip olan Sümer Ezgü, Konyaaltı’ndaki sanat faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek, “Uzun yıllardır sanatın içerisindeyim. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum ve sanata verdiğiniz önemi çok kıymetli buluyorum. Özellikle çocuk ve gençlerimize sanatı aşılamanız değerli. Bugün burada göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.