Sümerbank'ın iki ünlü markası satışa çıkarıldı. Sat sat bitmedi

Sümer Holding'in 33 yıldır malları satılıyor ama bir türlü bitmiyor. İlk özelleştirmesi 1991 yılında başlayan Sümer Holding'in mallarında artık sıra markalarına geldi. AKP iktidarında da bu özelleştirmeye devam etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sümer Holdingin "Bursa Merinos (Türk Malı)" ile "Merinos" markaları satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Markalara ilişkin ihale şartnamesi bedeli, Bursa Merinos için 20 bin lira, Merinos için 30 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 300 bin lira ile 3 milyon lira olarak belirlendi.

SON TEKLİF NE ZAMAN VERİLECEK?

Sümer Holding'in iki markası için son teklif 12 Eylül olarak açıklandı. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Daha sonra pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihaleler sonuçlandırılacak.