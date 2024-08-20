Sümerbank'ın iki ünlü markası satışa çıkarıldı. Sat sat bitmedi

Düzenleme: Kaynak: AA
Sümerbank'ın iki ünlü markası satışa çıkarıldı. Sat sat bitmedi

Sıra markalara geldi. Sümer Holding iki markayı satışa çıkardı. Sümer Holdinge ait iki markanın ihaleyle satışı yapılacak. Satış kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Sümer Holding'in 33 yıldır malları satılıyor ama bir türlü bitmiyor. İlk özelleştirmesi 1991 yılında başlayan Sümer Holding'in mallarında artık sıra markalarına geldi. AKP iktidarında da bu özelleştirmeye devam etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sümer Holdingin "Bursa Merinos (Türk Malı)" ile "Merinos" markaları satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Markalara ilişkin ihale şartnamesi bedeli, Bursa Merinos için 20 bin lira, Merinos için 30 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 300 bin lira ile 3 milyon lira olarak belirlendi.

SON TEKLİF NE ZAMAN VERİLECEK?

Sümer Holding'in iki markası için son teklif 12 Eylül olarak açıklandı. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Daha sonra pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihaleler sonuçlandırılacak.

İlgili Haberler
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Yoğun bakımda olan ünlü spikerin hastalığının ne olduğu açıklandı
Türkiye taş kalpli kırtasiyeciyi konuşuyor
İsmail Saymaz'dan emsalsiz Dilan Polat yorumu: Büyük çalınca sana saygı duyuyorlar. 'Dilruba çalmadığı için tutuklu'
3 ayrı suçtan 120 yılla yargılanıyordu 10 ayda tahliye edildi. Dilan Polat lüks araçlarla karşılandı
Öne Çıkanlar
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Son Haberler
Havalimanını acil duruma geçiren olay! Uçuşlar hemen iptal edildi Dünya
Havalimanını acil duruma geçiren olay! Uçuşlar hemen iptal edildi
Cenk Ergün: Kaçırmak istemiyoruz Spor
Cenk Ergün: Kaçırmak istemiyoruz
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor Dünya
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor
İzmir Bayraklı'da taksiden uyuşturucu çıktı Yerel Haberler
İzmir Bayraklı'da taksiden uyuşturucu çıktı
Hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Durumu ciddiyetini koruyor Gündem
Hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Durumu ciddiyetini koruyor
Bursa'da suç örgütü çökertildi Yerel Haberler
Bursa'da suç örgütü çökertildi
Ersin Destanoğlu'na talip çıktı Spor
Ersin Destanoğlu'na talip çıktı