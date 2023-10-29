Sümeyra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sümeyra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sümeyra ne demek? Sümeyra isminin anlamı nedir?
SÜMEYRA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sümeyra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Rüzgarın kaldırdığı toz.
- Meyve çağlası.
- Kıvrılmış yaprak.
SÜMEYRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Sümeyra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sümeyra adını koymak caizdir.