Sümeyra ne demek? Sümeyra isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Sümeyra da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Sümeyra ne demek? Sümeyra isminin anlamı nedir?