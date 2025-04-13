Sumi’de Rus Katliamı! Balistik füze ile saldırdılar: 2'si çocuk 31 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Sumi bölgesine düzenlediği saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Sumi bölgesine düzenlediği balistik füze saldırısında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında iki çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

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Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, saldırıyı Telegram üzerinden duyurdu. Zelenski, 10’u çocuk 80’den fazla kişinin yaralandığını, yaralılara gerekli yardımların yapıldığını belirtti.

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Rusya’ya savaşın sona ermesi ve halkın güvenliği için baskı yapılması gerektiğini vurgulayan Zelenski, Putin’in ABD’nin ateşkes önerisini görmezden geldiğini hatırlatarak, Moskova’nın savaşı uzatmaya kararlı olduğunu ifade etti.

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Uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

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