Sumidica Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica için yeniden Süper Lig iddiası ortaya atıldı.



A Spor'un haberine göre; Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Marius Sumudica ile anlaştığı iddia edildi.

Tecrübeli teknik adam kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek Gaziantep FK ile sözleşme imzalayacak.

Daha önce Gaziantep FK'yi 1.5 yıl çalıştıran Marius Sumudica, Kırmızı-Siyahlılarla 51 maça çıkmıştı.



52 yaşındaki Sumudica, Gaziantep FK'yı 1.5 yıl çalıştırmış ve 51 maçta görev yapmıştı.

Rumen teknik adam maç başına 1.55 puan ortalaması yakalamıştı.