Denizciler, Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar. Filistin'e Destek Platformunca organize edilen program kapsamında Arhavi Balıkçı barınağındaki gemi ve teknelere, Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

Arhavi'den denize açılan ve bir süre sonra Hopa İskelesi'ne gelen gemi ile tekneler, burada vatandaşlar tarafından karşılandı.

İlim Yayma Cemiyeti Artvin Şube Başkanı Hayati Güneri, yaptığı konuşmada, Filistin davasının yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın davası olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşananların insanlığın vicdanını derinden yaraladığını ifade eden Güneri, "Bugün burada vicdanımızın sesini duyurmak, insanlığın çağrısını yükseltmek için toplandık. Sumud Filosu'na destek vermek, Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için buradayız." dedi.

Güneri, Gazze'deki sivillerin yıllardır ablukalar ve saldırılar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Onların umudu bizim umudumuzdur, onların direnişi bizim direnişimizdir. Dünyanın neresinde olursa olsun masumlar ölürken susamayız. Bugün buradan yükselen sesimiz, dalgaların ötesine ulaşacak. Biz Filistin halkının yanında olduğumuzu, zulme sessiz kalmayacağımızı haykırıyoruz. Bu sadece bir protesto değil, bir kardeşlik ve dayanışma göstergesidir."

Konuşmaların ardından iskeledeki katılımcılar, "İnsanlığın Ortak Vicdanı SUMUD Filosu'na Selam Olsun, Direnişin ve Umudun Filosu SUMUD" yazılı pankart açtı.

Dua edilmesiyle sona eren programa, Hopa Kaymakamı Abdullah Aslan Türk, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.