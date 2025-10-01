Sumud filosuna saldırı alarmı! İsrail saldırısı her an gerçekleşebilir

İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud filosunun Gazze'ye ulaşmasına çok az bir süre kala İsrail gemileri harekete geçti. İsrail gemilerinin filoya yaklaştığı belirtilirken, Sumud filosunda saldırı alarmı verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, İsrail gemileri Sumud filosuna 10 mil uzaklıkta. Filoda bulunan Türk aktivist Davut Taşkıran yaptığı açıklamada, teyakkuz halinde olduklarını belirterek ellerindeki telefon ve diğer cihazları denize atacaklarını, İsrail ordusunun kendilerine müdahale etmelerini bekleyeceklerini açıkladı.

İtalya ve İspanya’nın geçtiğimiz günlerde güvenlik gerekçesiyle donanma desteğini geri çekmesiyle yalnız kalan Sumud filosu, Akdeniz’de tamamen sivil gemilerden oluşan bir şekilde yoluna devam ediyordu. Ancak son kuşatma haberi, filonun güvenliğiyle ilgili kaygıları en üst düzeye çıkardı.

Hatırlanacağı üzere, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İspanya Dijital Dönüşüm Bakanı Oscar Lopez, filoya “tehlikeli sulara girmeme” çağrısı yapmış ve destek gemilerini geri çekmişti. Böylece filo, Gazze’ye doğru yolculuğunu uluslararası askeri koruma olmaksızın sürdürmek zorunda kalmıştı.