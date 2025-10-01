Sumud Filosu'nda Türk milletvekilleri de var: Yaşananları canlı yayında anlattı

İsrail'in Gazze’deki saldırılarına karşı kurulan uluslararası Sumud Filosu’na dört Türk milletvekili dâhil oldu. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Hüda-Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç, ablukanın kaldırılması için Gazze’ye doğru yola çıkan gemilerde yer alıyor.

Milletvekilleri, eylül ayı başında Tunus’ta filo listesinde yer almalarına rağmen son dakikada çıkarılmıştı. Şimdi ise yeniden yolculuğa katıldılar.

Saadet Partili Necmettin Çalışkan, Halk TV’de Gözde Şeker’in sunduğu Yeni Bir Sabah programına canlı bağlanarak gelişmeleri aktardı. Şu an gemide olduklarını belirten Çalışkan, “Filomuz 50’nin üzerinde gemiden oluşuyor. Öndeki gemiye bu gece itibarıyla saldırı girişimi oldu. İsrail askerleri gemilere girmeye çalıştı ancak dalga yüksekliği nedeniyle geri çekildiler” dedi.

Küresel Sumud Filosu’nda tehlikeli dakikalar! "Yüksek alarm durumdayız"

Gece saatlerinde yeni bir müdahale olasılığına karşı tüm ekibin hazır beklediğini ifade eden Çalışkan, gemilerde siber saldırıların da başladığını belirtti:

“Cep telefonlarımıza mesajlar geliyor, iletişimi kesmeye çalışıyorlar ama buradaki kimse yılmış değil.”

"İNSANLIK ADINA BİR ARADAYIZ"

Çalışkan, içinde bulunduğu gemide 26 farklı ülkeden katılımcı olduğunu belirtti:

“Hristiyan, Müslüman, Yahudi, ateist... Her kesimden insan burada. İnsanlık adına bir aradayız. Bu bir siyasi parti meselesi değil, vicdan meselesi. Herkes barış, huzur ve kardeşlik için burada.”

Filo katılımcılarının arasında Malezya, Cezayir, Pakistan ve çeşitli Avrupa ülkelerinden milletvekilleri ve kanaat önderleri olduğunu vurgulayan Çalışkan, “Buradaki herhangi birine yapılacak bir saldırı, kendi ülkesinde siyasi kriz yaratır. Bu yüzden devletlerin açıkça taraf olmadan da desteği var” dedi.

Türkiye’den yapılan açıklamaları ise yetersiz bulduğunu ifade eden Çalışkan şunları dile getirdi:

Ülkemizden de resmi olarak biliyorsunuz kaçamak açıklamaları yapıldı belli ki iktidardaki "arkadaşlar biz vatandaşlarımızın arkasındayız vatandaşlarımız insani vicdani duyarlılıkla barış için yola çıkmışlardır. Bunların kılına dokanamazsınız" demeye cesaret edemiyorlar.

Ama biliyorum ki devlet aklı devrede donanmamız uzaktan da olsa takipte ama sorunuza cevap olarak net bir şekilde etrafımızda bizi koruyan şöyle bir gemi vardır."

İki gün önce Türk donanmasına ait iki fırkateynin bölgedeki yardımcı gemilere yaklaştığını söyleyen Çalışkan, sonrasında gemilerin bölgeden ayrıldığını belirtti.

Çalışkan, “Donanmamızın uzaktan da olsa bizi takip ettiğini, devletimizin vatandaşını yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz” dedi.

"İSRAİL MÜDAHALESİ OLURSA DEVLETLERİN DEVREYE GİRMESİ GEREKECEK"

Çalışkan , Avrupa'da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında ülkelerin milletvekillerinin filoda olduğunu bildirdi.

Gemilerdeki insani yardımın Gazze’nin sadece bir günlük ihtiyacını karşılayabileceğini vurgulayan Çalışkan, “Asıl amaç, dünya kamuoyunu harekete geçirmek. Yükler sembolik ama sesimiz güçlü. İsrail’in müdahalesi hâlinde devletlerin devreye girmesiyle abluka kırılacak” dedi.