Sumud Filosu’ndan bir gemi Gazze karasularında

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak ve açlıkla boğuşan sivillere insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu gece saatlerinde İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Küresel çapta aktivistlerin oluşturduğu filodaki 19 gemiye el konulurken 200’ün üstünde aktivist gözaltına alındı. Gözaltına alınan aktivistlerin 24’ünün Türk olduğu öğrenildi.

Filodaki 20’den fazla gemi Gazze’ye doğru yoluna devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Filodaki ‘Mikeno’ adlı gemi ablukayı kırarak Gazze karasularına girmeyi başaran ilk gemi oldu. Diğer gemilerin İsrail askerlerinden kurtularak Gazze’ye ulaşabilmeleri umut ediliyor.

GÖZALTINA ALINAN AKTİVİSTLERİN NERELİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek’in İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

Abukeshek, İsrail'in filoya saldırıları nedeniyle insanların nasıl sokağa döküldüğünü de gördüklerinin altını çizerek, "Bu aynı zamanda (İsrail'in saldırılarına karşı) eyleme geçen tüm şehirler için de bir haykırıştır." değerlendirmesinde bulundu.