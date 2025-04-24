Sumudica defteri kapandı: Yerine Fenerbahçe efsanesi geldi

Romanya Kupası yarı finalinde Hermannstadt’a 2-1 yenilen Rapid’de büyük bir değişiklik yaşandı. Maç sonrası öfkeli taraftarlarla yüzleşen teknik direktör Marius Sumudica istifasını duyurdu. Bu gelişmenin ardından yönetim, sezon sonuna kadar takımı geçici olarak yönetecek ismi belirledi.

Hermannstadt, karşılaşmada 16. dakikada Tiago Goncalves’in golüyle öne geçti. Rapid, 85. dakikada Borisav Burmaz ile eşitliği sağlasa da uzatma dakikalarında Sergiu Buş’un golüne engel olamayarak kupadan elendi. Bu mağlubiyetle birlikte, Avrupa kupalarına katılma hedefini zora sokan Rapid’de Şumudică istifa ettiğini açıklayarak otobüsten inip taraftarlarla vedalaştı.

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Rapid yönetimi, sezon sonuna kadar takımın başına kulüp başkanı Viorel Moldovan’ı geçici teknik direktör olarak atadı. 52 yaşındaki Moldovan, aktif futbolculuk kariyerini 2007’de Rapid’de sonlandırmıştı. Kulüple iki Romanya Kupası şampiyonluğu yaşayan ve 2006’da UEFA Kupası çeyrek finaline ulaşan deneyimli isim, son beş maçta kulübün başında olacak.

Öte yandan taraftarların favorisi olan Marius Măldărășanu'nun sezon bitmeden göreve gelmesi mümkün görünmüyor. Şumudică’nın geri dönme ihtimali ise oldukça düşük. 20 Ağustos 2024’te Neil Lennon’un yerine gelen Şumudică, 34 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Rapid, beş hafta sonunda play-off’ta altıncı sırada, Avrupa kupası potasından altı puan uzakta bulunuyor.