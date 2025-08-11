Sumudica Eyüpspor-Konyaspor maçını tribünden izledi: İşte sebebi!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'un İstanbul'da Eyüpspor'u 4-1 yendiği karşılaşmayı tribünde izleyen isimler arasında Rumen teknik adam Marius Sumudica da yer aldı.

SUMUDICA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Daha önce Türkiye'de Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Rizespor ve Gaziantep FK'yı çalıştıran ve son olarak görev yaptığı Rapid Bükreş'ten mayıs ayında ayrılan Sumudica'nın İstanbul'a gelişi yeniden Türkiye'den bir takımı devralacağı dedikodularını beraberinde getirdi.

ZİYARETİN SEBEBİ MANEVİ OĞLU

Ancak Sumudica'nın bu sürpriz ziyareti tamamen Denis Dragus ile bağlantılıydı. Tecrübeli teknik adam, manevi oğlu Dragus'un Trabzonspor'dan kiralık olarak forma giydiği Eyüpspor'daki ilk maçını kaçırmak istemedi.

KONYASPOR İLK YARIM SAATTE İŞİ BİTİRDİ

Ancak Konyaspor'un ilk yarım saatte 3 farklı öne geçerek fişi çektiği karşılaşmada Dragus da etkili olamadı.