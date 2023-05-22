Sumudica sinirlerine hakim olamayıp taraftarıyla tartıştı

Suudi Arabistan Ligi'nin 28. haftasında Al Feiha ile Al Raed karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sonuçlansa da Al Raed'in Teknik Direktörü Marius Sumudica, İkendi taraftarıyla tartıştı. Rumen teknik adamı, teknik ekip zor sakinleştirdi ve soyunma odasına götürdü.

TARAFTARIYLA TARTIŞTI

Al Feiha ile Al Raed arasında oynanan maç sonrası Gaziantep FK'nın eski teknik direktörü Marius Sumudica ilk yarının sonunda kendi taraftarı ile hararetli bir tartışma yaşadı. Teknik ekip, deneyimli hocayı zor tuttuğu görülürken sonrasında Sumudica'ya soyunma odasına kadar eşlik ettiler.