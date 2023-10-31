Suna Yıldızoğlu'ndan tokat gibi cevap. Takipçisi 'İngiliz dedelerini buralardan sepetledik' dedi

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Suna Yıldızoğlu’nun 2021 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi.

Yıldızoğlu iktidarı eleştiren bir paylaşımda bulunmuştu. Oyuncu Yıldızoğlu paylaşımına yorum yapan bir takipçiye tokat gibi bir cevap verdi.

Seneler sonra Yıldızoğlu’nun bu yanıtı yeniden viral oldu.

Takipçi “Sunacığım İngiliz dedelerini özlediysen süper havaalanımız emrinizdedir. Artık onları buralardan sepetledik, bir daha gelemezler.” yorumunu yaptı.

Suna Yıldızoğlu bu mesaja cevap olarak şunları dedi:

Sizinkiler sepetlemedi! Atatürk sepetledi!.. Sizinkilerin yok ettiği ve kendi çıkarı için kullandıkları Atatürk Havalimanı’na indim 46 yıl önce ve bir yere gideceğim yok. Bu ülkeyle gönül bağım var. Sizin gibi sivrisinekler ancak sokarsınız ama sivrisineğin ömrü 7 gün…

Yıldızoğlu’nun bu paylaşımı sosyal medyada “Bu kadar mı güzel olur kendini “vatansever” zanneden bir zavallıya verilen cevap... Tası tarağı toplayıp ülkeden kaçan halkın sanatçısıyız diyenlere kapak olsun.” şeklinde yorumlandı.

Beğeni üstüne beğeni alan sözler bugün yine gündem oldu.