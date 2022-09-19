19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziler Günü'nde en anlı rekor denemesi yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan

Gaziler Günü'nde en anlı rekor denemesi yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'nun, Gaziler Günü dolayısıyla Eceabat ile Gökçeada arasındaki 35 kilometrelik mesafede gerçekleştirmeyi amaçladığı rekor denemesi başladı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:44
Takip Et

Sunaçoğlu, sabah saatlerinde geldiği Büyük Kemikli Balıkçı Barınağı sahilinden suya girip ısınma turu yaptı. Gaziler gününde rekor deneyecek

Gaziler Günü'nde en anlı rekor denemesi yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan
+
Aa
-

Sunaçoğlu, sabah saatlerinde geldiği Büyük Kemikli Balıkçı Barınağı sahilinden suya girip ısınma turu yaptı.
Ardından Türk bayrağını açan Alper Sunaçoğlu, yaklaşık 8 saat sürmesi planlanan yüzme etkinliğinde ilk kulaçlarını attı.


Sunaçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, solo yüzme etkinliğini Gaziler Günü dolayısıyla yaptığını söyledi.
Gazileri ve şehitleri anmak için gerekli izinleri alıp suya girdiğini belirten Alper Sunaçoğlu, "Çanakkale Valiliğimizin programında yapılan birçok etkinlikten sadece bir tanesi de bizim etkinliğimiz. Çanakkale Valimiz bugün birçok etkinlikte gazilerimizi ve şehitlerimizi anıyor. Biz de burada elimizden geldiğince bir katkı sağlamak istedik. Bu sebeple bugün burada Çanakkale'nin Eceabat ilçesinden Gökçeada'ya yüzeceğiz. Yaklaşık 35 kilometrelik bir mesafeyi 8 saat gibi bir sürenin altında yüzerek bir rekor denemesi de yapmak istedik. Bunu da tüm şehitlerimize ve gazilerimize armağan etmek istiyoruz." dedi.

Havanın yüzme şartlarına uygun olmadığını, buna rağmen yüzmek istediğini vurgulayan Sunaçoğlu, "Teknik olarak zor bir gün olacak. 40 kilometre hızla esen poyrazda yüzmeye çalışacağız. Sahil Güvenlik Komutanlığının, yüzmemem konusunda uyarısı var. 3,5 metre boyundaki dalgalarla mücadele edeceğiz ama biz bugün geri dönmek istemiyoruz. Bu anlamlı günde bu etkinliği başarıyla sonlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
1
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
2
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
3
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
4
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
5
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
6
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
7
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿Çatılar uçurtma gibi havalandı
﻿Çatılar uçurtma gibi havalandı
﻿Çatılar uçurtma gibi havalandı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿ Gaziler Günü'nde en anlı rekor denemesi yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan
﻿ Gaziler Günü'nde en anlı rekor denemesi yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan
﻿ Gaziler Günü'nde en anlı rekor denemesi yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan
﻿Çanakkale Kentsel Hizmetler işçi alacak
﻿Çanakkale Kentsel Hizmetler işçi alacak
﻿Çanakkale Kentsel Hizmetler işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.