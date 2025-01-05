Sunderland, 10 kişi kalan Portsmouth'a karşı zorlansa da galip geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Sunderland, 10 kişi kalan Portsmouth'a karşı zorlansa da galip geldi

Sunderland, 10 kişi kalan Portsmouth karşısında kritik bir galibiyet alarak zirve yarışını sürdürdü. Bu galibiyetle ev sahibi ekip, lider Leeds United ile arasındaki farkı üç puana indirdi ve şampiyonluk umutlarını canlı tuttu.

İngiltere Championship'te Sunderland, sahasında ağırladığı Portsmouth'u 1-0 mağlup etti. Wilson Isidor’un 7. dakikada attığı gol, maçın sonucunu belirlerken, Sunderland'ın yükselişine devam etmesini sağladı. Portsmouth ise üst üste dördüncü deplasman yenilgisini aldı.

onecms-9167dbc5-9d90-4f97-a1c9-0bc2a9a09128.jpeg

İLK YARIDA ERKEN GOL

Maç, Sunderland için hızlı başladı. Eliezer Mayenda’nın pasıyla ceza sahasına sarkan Wilson Isidor, ofsayt tuzağını aşarak topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Isidor’un kiralık olarak geldiği Zenit St. Petersburg’dan bu yana kaydettiği sekizinci gol oldu. Sunderland ilk yarıda Adil Aouchiche ve Patrick Roberts ile farkı artırma fırsatları bulsa da Portsmouth savunması bu tehlikeleri savuşturdu.

PORTSMOUTH’UN MÜCADELESİ YETMEDİ

Portsmouth, özellikle ikinci yarıda daha dirençli bir oyun sergiledi. Colby Bishop, Sunderland kalecisi Anthony Patterson’un hatasıyla net bir gol fırsatı yakaladı ancak değerlendiremedi. Sunderland’ın genç golcüsü Isidor, tekrar etkili olurken, Portsmouth kaptanı Marlon Pack, Isidor’u gole giderken düşürdüğü için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

483cc2a0-cb92-11ef-af29-e9ded73859b3.jpg

ZİRVE YARIŞI KIZIŞIYOR

Bu galibiyetle Sunderland, 13 iç saha maçından 31 puan toplayarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Sunderland teknik direktörü Regis Le Bris, takımın performansını överek, “Erken gol oyunu açtı ancak ikinci golü atamayınca stres yaşadık. Yine de bu istikrar genç bir takım için önemli” dedi.

PORTSMOUTH’UN KÖTÜ DEPLASMAN KARNESİ

Portsmouth, deplasmanda sadece bir galibiyet alabildiği bu sezon için tehlike sinyalleri veriyor. Teknik direktör John Mousinho, “Oyuncularımın performansı gelişiyor ancak ufak hatalar kritik sonuçlara yol açıyor” diyerek takımına olan güvenini vurguladı.

gettyimages-2192155989-jpg.webp

Son Haberler
Müzik tutkunları Wildlands Festivali’nde buluştu!
Müzik tutkunları Wildlands Festivali’nde buluştu!
Malatya'da 63 yaşındaki şahıs aracında ölü bulundu
Malatya'da 63 yaşındaki şahıs aracında ölü bulundu
Jennifer Lopez ve Ralph Fiennes tekrar bir arada
Jennifer Lopez ve Ralph Fiennes tekrar bir arada
Ünlü yazar ve yönetmen Jeff Baena hayatını kaybetti
Ünlü yazar ve yönetmen Jeff Baena hayatını kaybetti
Romanya'da anketlerden Călin Georgescu önde çıktı
Romanya'da anketlerden Călin Georgescu önde çıktı