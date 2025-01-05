Sunderland, 10 kişi kalan Portsmouth'a karşı zorlansa da galip geldi

İngiltere Championship'te Sunderland, sahasında ağırladığı Portsmouth'u 1-0 mağlup etti. Wilson Isidor’un 7. dakikada attığı gol, maçın sonucunu belirlerken, Sunderland'ın yükselişine devam etmesini sağladı. Portsmouth ise üst üste dördüncü deplasman yenilgisini aldı.

İLK YARIDA ERKEN GOL

Maç, Sunderland için hızlı başladı. Eliezer Mayenda’nın pasıyla ceza sahasına sarkan Wilson Isidor, ofsayt tuzağını aşarak topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Isidor’un kiralık olarak geldiği Zenit St. Petersburg’dan bu yana kaydettiği sekizinci gol oldu. Sunderland ilk yarıda Adil Aouchiche ve Patrick Roberts ile farkı artırma fırsatları bulsa da Portsmouth savunması bu tehlikeleri savuşturdu.

PORTSMOUTH’UN MÜCADELESİ YETMEDİ

Portsmouth, özellikle ikinci yarıda daha dirençli bir oyun sergiledi. Colby Bishop, Sunderland kalecisi Anthony Patterson’un hatasıyla net bir gol fırsatı yakaladı ancak değerlendiremedi. Sunderland’ın genç golcüsü Isidor, tekrar etkili olurken, Portsmouth kaptanı Marlon Pack, Isidor’u gole giderken düşürdüğü için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞIYOR

Bu galibiyetle Sunderland, 13 iç saha maçından 31 puan toplayarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Sunderland teknik direktörü Regis Le Bris, takımın performansını överek, “Erken gol oyunu açtı ancak ikinci golü atamayınca stres yaşadık. Yine de bu istikrar genç bir takım için önemli” dedi.

PORTSMOUTH’UN KÖTÜ DEPLASMAN KARNESİ

Portsmouth, deplasmanda sadece bir galibiyet alabildiği bu sezon için tehlike sinyalleri veriyor. Teknik direktör John Mousinho, “Oyuncularımın performansı gelişiyor ancak ufak hatalar kritik sonuçlara yol açıyor” diyerek takımına olan güvenini vurguladı.