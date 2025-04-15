Sungurlu'da av bayisinde korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sungurlu'da av bayisinde korkutan yangın

Sungurlu'da bir av bayisinde çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin ortak müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ YAYILMAYI ENGELLEDİ
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan bir av bayisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Sunguroğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

İTFAİYE VE POLİS HIZLI MÜDAHALE ETTİ
Bayideki su tankı çevresinde başlayan yangını fark eden çevredeki esnaflar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, vatandaşlar da yangının yayılmasını önlemek için ilk müdahaleyi yaptı.

CAN KAYBI YAŞANMADI
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla tamamen kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.

Sungurlu'da av bayisinde korkutan yangın

Sungurlu'da av bayisinde korkutan yangın

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