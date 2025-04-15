Sungurlu'da av bayisinde korkutan yangın

Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ YAYILMAYI ENGELLEDİ

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan bir av bayisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Sunguroğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

İTFAİYE VE POLİS HIZLI MÜDAHALE ETTİ

Bayideki su tankı çevresinde başlayan yangını fark eden çevredeki esnaflar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, vatandaşlar da yangının yayılmasını önlemek için ilk müdahaleyi yaptı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla tamamen kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.