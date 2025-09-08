Sünnet düğünü faciaya neden oluyordu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, sünnet merasimi yapılan bağ evinde çıkan alevler, ormana sıçramadan söndürüldü.

Hisarcık ilçesi Kepez bölgesinde bulunan Hakan Karadana’ya ait bağ evinde akşam saatlerinde yangın meydana geldi. İhbar üzerine alana itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Alevlere Hisarcık Belediyesi’ne bağlı 2 itfaiye aracı ve Orman İşletme şefliğinden 1 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde yangın ormana ulaşmadan kontrol altına alındı. Bağ evinin çatısı tamamen kül olurken, yangının bağ evi sahibi Hakan Karadana’nın evladının sünnet merasimi sırasında çıktığı öğrenildi.

