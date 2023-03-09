Suns Booker'ın rekoruyla kazandı

Phoenix Suns, konuk Oklahoma City Thunder'ı Footprint Center'da 132-101 mağlup etti.



Kevin Durant'in maç öncesi ısınma sırasında ayağından sakatlandığı için forma giyemediği maçta, Devin Booker 17/23 isabetle 44 sayı, 3 ribaund ve 4 asist kaydederek Suns'ı galibiyete taşıdı ve takım tarihinde üst üste dört maçta 35 sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Chris Paul 18 sayı, 4 ribaund, 9 asist ve 4 top çalma ile oynarken, Terrence Ross benchten 24 sayı kaydetti.



Thunder'da Lindy Waters benchten 23 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynayarak takımın en skoreri oldu. Tre Mann ise 14 sayı, 4 ribaund ve 4 asist kaydetti.