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Suns Booker'ın rekoruyla kazandı

NBA normal sezonda Suns, Oklahoma ile karşılaştı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:09
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Suns Oklahoma'yı farklı yendi

Suns Booker'ın rekoruyla kazandı
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Phoenix Suns, konuk Oklahoma City Thunder'ı Footprint Center'da 132-101 mağlup etti.

Kevin Durant'in maç öncesi ısınma sırasında ayağından sakatlandığı için forma giyemediği maçta, Devin Booker 17/23 isabetle 44 sayı, 3 ribaund ve 4 asist kaydederek Suns'ı galibiyete taşıdı ve takım tarihinde üst üste dört maçta 35 sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Chris Paul 18 sayı, 4 ribaund, 9 asist ve 4 top çalma ile oynarken, Terrence Ross benchten 24 sayı kaydetti.

Thunder'da Lindy Waters benchten 23 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynayarak takımın en skoreri oldu. Tre Mann ise 14 sayı, 4 ribaund ve 4 asist kaydetti.

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