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Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim

Sunucu Ece Erken, hayatı üzerine yaptığı değerlendirmeyle takipçilerinin karşısına çıktı. Erken, ülke gündeminin kısa süre içerisinde yaşadığı değişikliklere de göndermede bulundu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 01:46
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Sunucu Ece Erken yaptığı paylaşımla adeta itiraf gibi paylaşımda bulundu

Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
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Özel hayatında sıkıntılı bir dönemden geçen sunucu Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla hem ülke gündemini değerlendirdi hem de özel hayatında yaşadığı iniş ve çıkışlara dair önemli satırlar paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündelik hayatına dair paylaşımlarıyla özel hayatına takipçilerini de misafir eden Ece Erken, yaptığı son paylaşımda bir süredir hayatında olan gelişmelere değindi. Ülkenin durumuna dair tespitlerde de bulunan Erken şunları yazdı:

"Sorsanız mutlu muyum? Değilim eski günlerimi, günlerimizi özlüyorum. 

Pandemisiz, doğal afetsiz, küçük şeylerden mutlu olan, eğlenen, sevilen, seven bizleri. Geçen sene eşimi kaybettikten sonra her şeye, herkese bakışım değişti, gözünüz önünde neler yaşadım, yaşatıldı..

Ama yine de hayata tutunmaya, güçlü olmaya çalıştım, ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın ayakta kalmamız lazım, hiçbir şey unutulmuyor sadece o acıyla yaşamaya alışıyorsunuz. 

Beni takip eden aynı acıdan geçmiş herkese selam olsun, mücadeleden asla vazgeçmeyin, kaybettiğinizde değil vazgeçtiğinizde yenilirsiniz..."

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