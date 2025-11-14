Sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, iki aydır rektum kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü sosyal medya hesabından açıkladı. Vahapoğlu, yıllardır sağlıklı yaşam ve spor üzerine içerikler üreten biri olmasına rağmen böyle bir hastalıkla karşılaşmanın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek erken teşhisin hayati önemine de vurgu yaptı.



Vahapoğlu, açıklamasında okulların açıldığı gün yaptırdığı kolonoskopide kanser teşhisini öğrendiğini, ilk şoku atlattıktan hemen sonra kemoterapi sürecinin başladığını belirtti. Üçüncü kemoterapisinin bu hafta tamamlandığını belirten Vahapoğlu, iyi olduğunu ve tedavi sürecine güçlü bir şekilde devam ettiğini vurguladı.



'SAĞLIKLI YAŞAYAN BİRİNİN BAŞINA GELMESİ BENİ DE ŞAŞIRTTI'



Ailesini kısa aralıklarla kaybettiğini hatırlatan Vahapoğlu açıklmasında, ortaya çıkan tümöre “düşmanlık beslemediğini”, bu süreci “kökten bir temizlenme” olarak gördüğünü belirtti. Düzenli spor, dengeli beslenme, yoga ve meditasyonla yaşamını sürdüren biri olarak hastalığın kendisinde de ortaya çıkmasının “dikkat çekici” olduğunu söyleyerek takipçilerine kontrolleri aksatmamaları çağrısında bulundu.



TELEVİZYON PROGRAMINA YAKINDA BAŞLAYACAĞINI BELİRTTİ



Açıklamasında, tedavi aldığı dönemlerde dinlediğini ancak günlük yaşamını ve seyahatlerini sürdürdüğünü belirten Vahapoğlu; yeni kitabının yayımlandığını, teklifini önceden kabul ettiği yeni televizyon programına da yakında başlayacağını söyledi. Vahapoğlu, “Umutsuz ve mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için hayatımı ertelemeden devam ediyorum” ifadelerini kullandı.



'HASSAS BİR SÜREÇ, SAYGI RİCA EDİYORUM'

Tedavi sürecinin birkaç aya tamamlanmasını beklediğini ifade eden Vahapoğlu, takipçilerinden hassasiyet ve saygı beklediği dile getirdi.





REKTUM KANSERİ NEDİR?



Rektum kanseri kalın bağırsağın son bölümünde bulunan rektumda kontrolsüz hücre çoğalması nedeniyle meydana gelen bir kanser türüdür. Erken dönemde belirti vermeden ilerleyebilen hastalıkta uzmanlar erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Belirtileri arasında dışkıda kan görülmesi, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, nedeni açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgunluk hissi gibi belirtiler yer alıyor. Öte yandan erken dönemde dışkıda kan, karın ve makat bölgesinde ağrı da görülebilir.





KİMLER RİSKLİ GRUPTA YER ALIYOR?

Uzmanlara göre; 45 yaş üzeri bireyler, ailesinde kolon veya rektum kanseri öyküsü bulunanlar,kalın bağırsakta polip geçmişi olanlar, iltihabi bağırsak hastalığı bulunanlar, obezite, hareketsiz yaşam sürenler, sigara ve alkol kullananlar, kırmızı et ve işlenmiş et ağırlıklı beslenenler, tip 2 diyabet hastaları risk grubunda yer alıyor.