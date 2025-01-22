Sunucu ne diyeceğini bilemedi! Dehşet otelinin AFAD ekiplerinden isteği şoke etti

Kartalkaya'da yanan Grand Kartal Otel'de 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Yangını söndürmeye çalışan ekipler dinlenmek için, otelin yanmayan bölümünde konaklama istedi. Ancak otel yöneticilerinin AFAD ekibinden ücret talebinde bulunduğu iddia edildi. Öte yandan yanan otele hala rezervasyon yaptırmak için telefonlar geldiği öğrenildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri canla başla çalışırken, TV100 muhabiri Fatih Poyraz'ın iddiası gündeme bomba gibi düştü.

AFAD ÇALIŞANLARDAN PARA TALEP EDİLMİŞ

Bölgede yayın yapan Poyraz, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 24 saati aşkın bir süredir orada olduğunu söyledi. Poyraz "Kalan ekipler dinlenmek için o otelde konaklamak istedi. Ancak AFAD personeliyle yaptığımız görüşmede otel yetkililerinin onlara bir ücret sunduğunu öğrenmiş olduk. Yanan otelin yan binasında, yanmayan kısmında konaklamak isteyen personelden ücret talep edildiği iddiası var" ifadelerini kullandı.

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"REZERVASYON YAPMAK İSTEYENLERE BİZZAT ŞAHİT OLDUM"

Muhabir Poyraz hala resepsiyona rezervasyon telefonlarının da geldiği belirtti ve "Rezervasyon yapıp burada kalmak isteyen misafirlerin olduğuna kendim bizzat resepsiyon telefonunun yanında şahit oldum" ifadelerini kullandı.

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SUNUCU NE SÖYLEYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Sunucu Ebru Baki ise ne diyeceğini bilemedi ve kelimeleri bir araya getirmekte zorlandı. Baki "76 can gitmiş 34 kişi tedavi ediliyor ailelerin acısı büyük çocuklar ölmüş... Çalışanlar, kurtarma ekipleri, aile yakınları burada kalalım deyince ekstra ücret mi talep ettiler? Bu otel de diğer Kartal Otel mi doğru mu anladım ben?" dedi.