Beyaz Magazin programı Sunucusu Sinem Yıldız, canlı yayında fenalaştı.

Programın diğer sunucu Arto, Sinem Yıldız’ın fenalaşmasıyla bir anda ne yapacağını şaşırdı. Yıldız'ı sakinleştirmek için konuşan Arto, 'acele kalkma' diyerek Yıldız'a destek oldu.

Sinem Yıldız'ın kendisini iyi hissetmediğini söylediği anlar ekrana yansıdı. Yıldız 'bana çok kötü bir şey oluyor beni hemen alın, kalbimde sıkışma oldu' diyerek yardım istedi. Yayına ara verilirken sunucu hastaneye kaldırıldı,

Yıldız’ın sağlık durumu hakkında bilgiyi Arto, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Arto, yaptığı paylaşımda, Sinem Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve izleyicilere endişelenmemelerini söyledi.